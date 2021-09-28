Садыр Жапаров подписал закон о запрете на курение в общественных местах

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О защите здоровья граждан КР от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля». Об этом 24.kg сообщил директор Национального центра кардиологии и терапии Акпай Сарыбаев.

Отметим, что закон подписан 15 сентября.

В аппарате президента не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

Напомним, депутаты Жогорку Кенеша 29 июля одобрили законопроект «О защите здоровья граждан КР от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля». Сейчас он находится в администрации президента.

В документе, в частности, вводится запрет на курение в общественных местах, в том числе электронных сигарет, кальянов и смесей.