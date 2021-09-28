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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. В ЦИК поступила первая жалоба о подкупе

В координационную группу оперативного реагирования поступила первая жалоба.

Уточняется, что написал ее некий гражданин по фамилии Вольный. Он сообщил, что на территории компании «Шоро» проводился курултай с организацией призов и раздачей денежных средств политическими партиями «Ата Мекен», «Реформа» и «Улуттар биримдиги». Гражданин Вольный А. в своем заявлении указал на возможные факты подкупа со стороны организаторов курултая.

Информация направлена для дачи правовой оценки и проверки указанных фактов в МВД и ГКНБ. Началась проверка.

ЦИК информирует, что сообщить о нарушениях со стороны участников избирательного процесса можно, позвонив на короткий номер — 1255, WhatsApp — 0990021255, для сообщений и обращений граждан — 0502001255.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208470/
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