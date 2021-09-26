В Чон-Алайском районе строят городок для этнических кыргызов из Памира

Садыр Жапаров сегодня заложил капсулу под строительство нового городка для этнических кыргызов из Малого и Большого Памира в Чон-Алайском районе Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Ранее он на встрече с памирскими кыргызами пообещал им помочь с переселением.

Известно, что 30 гектаров участка Бурган-Суу в селе Кашка-Суу были трансформированы для строительства индивидуальных жилых домов и социальных объектов. Здесь планируется строительство жилых домов, общеобразовательной школы на 275 мест, объектов здравоохранения и других социальных объектов.

На реализацию проекта выделены средства из республиканского бюджета. Строительство некоторых объектов также будет вестись при содействии Общественного благотворительного фонда «Ассанабиль».

Выступая перед местными жителями, Садыр Жапаров еще раз отметил о своем намерении переселить оставшихся афганских кыргызов на историческую родину с целью их сохранения. Он напомнил, что данный вопрос находится под его личным контролем.

По его словам, на этом месте в перспективе будут построены 300-400 домов для того, чтобы памирские кыргызы могли здесь проживать, имея благоприятные условия.

Президент побеседовал с собравшимися, которые подняли вопросы относительно жилищных и земельных проблем, трансформации участков, автотранспортной логистики, питьевой воды, просили ускорить решение вопросов социального характера.

Садыр Жапаров, выслушав вопросы и пожелания местного населения, напомнил, что в рамках проводимых реформ будут расширены полномочия акимов районов. Многие волнующие местное население вопросы, будут оперативно решаться на уровне руководителей органов местного самоуправления.