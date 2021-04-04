Садыр Жапаров встретился с памирскими кыргызами, проживающими в Алайском районе

Садыр Жапаров встретился с памирскими кыргызами, переселившимися в Алайский район. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Он отметил, что тяготы памирских кыргызов постоянно беспокоят его.

«Желание полностью переселить их на историческую родину было у меня давно, и теперь я намерен реализовать это», — сказал глава государства на встрече с этническими кыргызами, переселившимися в село Талды-Суу Алайского района Ошской области из территорий Малого и Большого Памира Исламской Республики Афганистан.

По его словам, правительство выделило земельный участок в Талды-Сууйском айыл окмоту под строительство жилья для этнических кыргызов. Пострено 11 домов, где разместились 17 семей, которым была оказана помощь в виде бытовых принадлежностей и продуктов питания. Кроме бюджетных средств финансовая помощь оказана со стороны органов местного самоуправления и спонсоров.

Президент также ознакомился с проектом строительства жилой застройки участка Бурган-Суу в селе Кашка-Суу Чон-Алайского района, куда предполагается переселить оставшихся на Памире афганских кыргызов. Он указал местным чиновникам на необходимость скорейшей трансформации земельного участка под единый населенный пункт для памирцев, в котором обязательно необходимо предусмотреть строительство образовательных и социальных учреждений. Проработка вопроса должна начаться в этом году.

Садыр Жапаров рассказал о намерениях переселить оставшихся афганских кыргызов на родину до зимы 2021 года — на эти цели сил и средств у государства достаточно.

«Данный вопрос будет под моим личным контролем, мы окажем помощь и выделим средства для обеспечения переселенцев теплом, электричеством и другим необходимым», — сказал он.

Памирские кыргызы попросили оказать содействие в решении ряда проблем: организации поездок на Памир, трудоустройстве, обучении молодежи, ускоренном получении гражданства.

Садыр Жапаров отметил, что соответствующие государственные органы в ближайшее время начнут проработку озвученных на встрече вопросов, в том числе по скорейшему предоставлению переселившимся памирским кыргызам гражданства Кыргызской Республики.