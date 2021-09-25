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Власть

Зарплату военнослужащих Внутренних войск повысили на 40 процентов

На 40 процентов повышена заработная плата военнослужащих Внутренних войск МВД. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Улукбек Марипов подписал постановление кабинета министров, согласно которому с 1 октября на 40 процентов повышена заработная плата военнослужащих Внутренних войск Министерства внутренних дел. Решение принято в целях обеспечения социальных гарантий, а также дополнительного стимулирования военнослужащих», — говорится в сообщении.

Напомним, 12 марта 2014 года Внутренние войска из ведения МВД были переведены в состав Национальной гвардии. В 2018 году войска вернули милиции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208306/
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