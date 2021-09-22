Мэрии Бишкека потребовалась машина представительского класса. Подарит кабмин

Мэрии Бишкека потребовалась машина представительского класса. Об этом говорится в проекте постановления БГК «О даче согласия на принятие в муниципальную собственность автотранспортного средства», вынесенного на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, речь идет о Toyota Prado 2010 года выпуска.

В мэрии объясняют, что из-за отсутствия муниципальных автотранспортных средств представительского класса обратились с письмом в адрес кабинета министров с просьбой рассмотреть возможность предоставления машины. Фонд по управлению государственным имуществом дал положительный ответ, сейчас автомобиль находится на балансе Министерства транспорта и коммуникаций.