Перепалка генпрокурора и депутата. Зулушев и Жеенчороев помирились

Генеральный прокурор Курманкул Зулушев и депутат Жогорку Кенеша Мирлан Жеенчороев помирились. Об этом на заседании парламента сообщил второй.

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По словам нардепа, накануне на заседании комитета он поддался эмоциям.

«Поддавшись своим эмоциям, мы наговорили друг другу лишних слов. После встретились с генпрокурором и решили все недопонимания, разногласия и сплетни», — сказал Мирлан Жеенчороев.

Курманкул Зулушев тоже подтвердил примирение, заявив, что на работе он не руководствуется личным отношением.

«Как генпрокурор, я никогда не даю приказы или указания на кого-то и не работаю по заказу. Личное отношение не надо смешивать с государственным», — сказал он.

Вчера на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции, рассматривая возражения президента по проектам уголовного законодательства, оба вступили в словесную перепалку и публично поругались.