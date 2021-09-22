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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Депутаты парламента считают несправедливым деление одномандатных округов

Некоторые районы страны останутся без мандата при выборах по одномандатному округу. Об этом на заседании парламента заявил депутат Омурбек Бакиров.

По его словам, одномандатные округа были сформированы в интересах некоторых чиновников.

«Сейчас объединили Кара-Кульджу с Алайским и Чон-Алайским районами. В Ошской области только в Кара-Суу, Ноокате и Узгене по два мандата, в остальных — по одному. Даже в Оше один мандат. Это чья-то игра», — сказал он.

С ним согласился Шайлообек Атазов и потребовал пригласить в парламент председателя ЦИК Нуржан Шайлдабекову.

Депутат Улан Примов тоже считает, что в Кара-Кульджинском районе должен быть отдельный избирательный округ.

«В Кара-Кульдже около 100 тысяч избирателей, поэтому, считаю, должен быть отдельный округ», — пояснил он.

Напомним, по данным ЦИК, в Ошской области 898 тысяч 569 избирателей, создано 9 округов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207930/
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