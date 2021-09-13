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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Схемы и границы округов готовы. Кандидаты могут подавать заявки

ЦИК, согласно Закону «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша», предоставила официальную схему и границы избирательных округов для голосования по мажоритарной избирательной системе.

Согласно законодательству, при образовании избирательных округов были соблюдены следующие требования:

  • примерное равенство избирательных округов по числу избирателей с допустимым отклонением от средней нормы представительства избирателей, как правило, не более чем на 20 процентов;
  • избирательный округ составляет единую территорию, не допускается образование избирательного округа из не граничащих между собой территорий.

При соблюдении указанных требований, как правило, учитывается административно-территориальное деление республики.

Для образования одномандатных избирательных округов ЦИК основывалась на данных, которые согласно требованиям законодательства, представлены уполномоченными государственными органами в сфере регистрации населения, управления земельными ресурсами, органами местного самоуправления.

Каждый округ формируется с примерным количеством − 100 тысяч 476 избирателей.

Схема разделения числа округов по областям:

Бишкек

  • 428 тысяч 599 избирателей;
  • 4 округа.

Ош, Ошская область

  • 898 тысяч 569 избирателей;
  • 9 округов.

Баткенская

  • 305 тысяч 53 избирателя;
  • 3 округа.

Джалал-Абадская

  • 686 тысяч 364 избирателя;
  • 7 округов.

Таласская

  • 163 тысячи 109 избирателей;
  • 2 округа.

Чуйская

  • 609 тысяч 774 избирателя;
  • 6 округов.

Нарынская

  • 209 тысяч 101 избиратель;
  • 2 округа.

Иссык-Кульская

  • 316 тысяч 572 избирателя;
  • 3 округа.

Всего:

  • 3 миллиона 617 тысяч 141 избиратель;
  • 36 одномандатных округов по республике.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206843/
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