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Власть

Президент Кыргызстана примет участие в общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН

22 сентября в Нью-Йорке открывается неделя высокого уровня общих дебатов 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщает МИД. 

По его данным, в первой половине дня президент Садыр Жапаров в режиме видеообращения выступит перед мировым сообществом.

Глава внешнеполитического ведомства КР Руслан Казакбаев примет участие во встрече министров иностранных дел группы стран, не имеющих выхода к морю, конференции 2021 по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, диалоге по энергетике, совещании по случаю Международного дня за полную ликвидацию ядерного оружия, а также проведет двусторонние встречи с руководством ООН и своими иностранными коллегами с целью развития двустороннего и многостороннего сотрудничества.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207777/
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