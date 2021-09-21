Президент Кыргызстана примет участие в общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН

22 сентября в Нью-Йорке открывается неделя высокого уровня общих дебатов 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщает МИД.

По его данным, в первой половине дня президент Садыр Жапаров в режиме видеообращения выступит перед мировым сообществом.

Глава внешнеполитического ведомства КР Руслан Казакбаев примет участие во встрече министров иностранных дел группы стран, не имеющих выхода к морю, конференции 2021 по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, диалоге по энергетике, совещании по случаю Международного дня за полную ликвидацию ядерного оружия, а также проведет двусторонние встречи с руководством ООН и своими иностранными коллегами с целью развития двустороннего и многостороннего сотрудничества.