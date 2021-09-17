09:38
USD 84.80
EUR 99.82
RUB 1.17
Власть

Порядок трансформации сельхозугодий кабмин намерен пересмотреть

В кабинете министров вспомнили про порядок трансформации сельскохозяйственных угодий. Он нуждается в доработке.

Отметим, Закон «О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий» установил, на что мораторий не распространяется. Кабмин предлагает упорядочить этот перечень. В частности, авторы инициируют прописать, что запрет на трансформацию орошаемых земель в земельные участки не применяется, если у застройщиков есть соответствующие решения уполномоченных органов местного самоуправления.

Речь о земельных участках, застроенных до вступления в силу соответствующего закона. Он был подписан в прошлом году 13 ноября.

К этой же категории относятся земли, непригодные для использования в сельскохозяйственном производстве или имеющие государственные акты о праве частной собственности.

Предлагается определить временный порядок получения районной комиссией заключения о невозможности дальнейшего использования земель в сельскохозяйственном производстве. Поскольку в законе о моратории предусмотрено разрешение на перевод орошаемой пашни, если она непригодна для использования в сельскохозяйственном производстве. Затраты, связанные с обеспечением инфраструктуры, возлагаются на собственника. Необходимо заключить соглашение.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207359/
просмотров: 480
Версия для печати
Материалы по теме
На Иссык-Куле появится гольф-клуб. Земли под него уже трансформировали
Садыр Жапаров внес изменения в закон о трансформации земельных участков
Продают сельхозугодья под жилье. Житель Сузака пожаловался на местные власти
Возле Дома правительства очередной митинг. Требуют трансформации земель
Успел. Садыр Жапаров подписал закон о трансформации земель
Трансформация земель. Митингующие намерены ночевать у Дома правительства
Жители Чуйской области третий день митингуют: требуют трансформации земли
В Бишкеке митингуют жители Чуйской области: требуют узаконить земли
Правительство хочет легализовать дома, построенные на пашнях
В Кыргызстане 6 миллионов гектаров земли не трансформированы
Популярные новости
Повысить тариф и&nbsp;убрать из&nbsp;центра маршрутки. Что еще планирует мэрия Бишкека Повысить тариф и убрать из центра маршрутки. Что еще планирует мэрия Бишкека
Дело энергетиков. Садыр Жапаров помиловал двух осужденных экс-чиновников Дело энергетиков. Садыр Жапаров помиловал двух осужденных экс-чиновников
Началось! В&nbsp;ЦИК поступило первое заявление от&nbsp;кандидата-самовыдвиженца Началось! В ЦИК поступило первое заявление от кандидата-самовыдвиженца
Выборы-2021. Схемы и&nbsp;границы округов готовы. Кандидаты могут подавать заявки Выборы-2021. Схемы и границы округов готовы. Кандидаты могут подавать заявки
Бизнес
Все о&nbsp;маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе от&nbsp;зарубежных спикеров на&nbsp;DIGITAL FEST 2021 Все о маркетинге, креативе и рекламе от зарубежных спикеров на DIGITAL FEST 2021
Пройдите онлайн-идентификацию в&nbsp;MegaPay за&nbsp;несколько секунд Пройдите онлайн-идентификацию в MegaPay за несколько секунд
В&nbsp;Бишкеке пройдет первый форум по&nbsp;электронной коммерции e-Commerce EXPO 2021 В Бишкеке пройдет первый форум по электронной коммерции e-Commerce EXPO 2021
Выгодные агрокредиты в&nbsp;честь 20-летия KICB Выгодные агрокредиты в честь 20-летия KICB
17 сентября, пятница
09:28
Россия передала МВД 15 машин марки Chevrolet Cobalt и два спринтера Россия передала МВД 15 машин марки Chevrolet Cobalt и д...
09:16
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился один медработник
09:14
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека
09:14
В Кара-Балте во Всемирный день чистоты проведут городской субботник
09:12
Коронавирусом болеет 1 тысяча 499 человек, 240 — в тяжелом состоянии