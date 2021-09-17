Порядок трансформации сельхозугодий кабмин намерен пересмотреть

В кабинете министров вспомнили про порядок трансформации сельскохозяйственных угодий. Он нуждается в доработке.

Отметим, Закон «О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий» установил, на что мораторий не распространяется. Кабмин предлагает упорядочить этот перечень. В частности, авторы инициируют прописать, что запрет на трансформацию орошаемых земель в земельные участки не применяется, если у застройщиков есть соответствующие решения уполномоченных органов местного самоуправления.

Речь о земельных участках, застроенных до вступления в силу соответствующего закона. Он был подписан в прошлом году 13 ноября.

К этой же категории относятся земли, непригодные для использования в сельскохозяйственном производстве или имеющие государственные акты о праве частной собственности.

Предлагается определить временный порядок получения районной комиссией заключения о невозможности дальнейшего использования земель в сельскохозяйственном производстве. Поскольку в законе о моратории предусмотрено разрешение на перевод орошаемой пашни, если она непригодна для использования в сельскохозяйственном производстве. Затраты, связанные с обеспечением инфраструктуры, возлагаются на собственника. Необходимо заключить соглашение.