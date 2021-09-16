Кабмин Кыргызстана будет участвовать во Всемирном дне чистоты

Кабинет министров Кыргызстана присоединяется к международной экологической акции во Всемирный день чистоты, которая пройдет 18 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Кыргызстанцев также призывают принять активное участие в масштабном субботнике по всей стране. Чиновники государственных и местных органов власти также будут на субботнике. В Кыргызстане акция проводится в четвертый раз. Ее цель — привлечь внимание к экологической ситуации, поддержанию чистоты в общественных местах, разумному потреблению природных ресурсов, использованию сберегающих технологий и правильной утилизации мусора.

В рамках подготовки к масштабному мероприятию в этом году общественный фонд «Эко Деми», организующий экологическую акцию, разработал виртуальную карту самых загрязненных территорий в городах и регионах республики, на уборку которых будут направлять волонтеров. По Бишкеку определено 100 точек. Это большие стихийные свалки в местах отдыха, которые будут убирать активисты. Участником акции может стать любой желающий, граждане могут убрать территорию вокруг своих домов, в парках и местах отдыха.