Выборы-2021. Шесть партий не создали до сих пор избирательные фонды

Шесть партий не создали до сих пор избирательные фонды. Об этом 24.kg сообщили в ЦИК.

По данным ведомства, это «Тилектештик» («Солидарность»), «Асаба», «Нур», «Реформа», «Ак Санат» и «Ак-Ниет».

Уточняется, что, согласно закону, заявление на открытие специального счета в банковском учреждении для создания и формирования своего избирательного фонда, должно быть подано вместе с письменным уведомлением об участии в выборах в ЦИК.

В Центризбиркоме отметили, что эти политорганизации, вероятно, не будут зарегистрированы.

Напомним, уведомления о намерении участвовать в выборах подали 75 партий. Ранее двум из них — «Эркин Кыргызстан» и «Эне журогу — Мекен» — ЦИК отказала в регистрации уполномоченных представителей.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.