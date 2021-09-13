В Кыргызстане будут разработаны новые законы о СМИ

Законы «О СМИ» и «О защите профессиональной деятельности журналиста» требуют системных доработок. Это признали в Министерстве юстиции, согласившись с экспертами, сообщает ведомство.

Участники сегодняшней дискуссии презентовали оценки этих законов, которые были подготовлены независимыми экспертами на основании методологии инвентаризации законов, утвержденной Министерством юстиции.

Эксперты, указав на проблемные моменты рассматриваемых законов, озвучили ряд рекомендаций по их доработке и совершенствованию, в частности, что Закон «О средствах массовой информации» старый, 1992 года, Закон «О защите профессиональной деятельности журналиста» — 1997 года, и они нуждаются в системных изменениях.

Участники мероприятия высказали свои идеи и предложения, отметив, что законы должны быть доработаны с учетом современных трендов и реалий, чтоб законы работали на практике и отвечали современным требованиям.

Эксперты подчеркнули, процесс инвентаризации законов в КР ведется в спешке и это вызывает определенные опасения. Каждый закон и предлагаемые изменения и дополнения требуют детального рассмотрения и обсуждения.

В ходе дискуссий некоторые участники предложили объединить два закона — «О средствах массовой информации» и «О защите профессиональной деятельности журналиста» — в один общий документ. Другие участники высказались против этой идеи, приводя свои аргументы.

Участники сошлись во мнении, что законы должны быть детально проработанными, профессиональными, четко определяющими цели и задачи, права и ответственность журналистов, граждан, занимающихся журналистской деятельностью, блогеров и других.

Все рекомендации и предложения будут учтены при разработке новой редакции проектов законов.