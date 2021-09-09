ЦИК отменила решение Ошской ТИК об исключении женщин из партийных списков

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов расформировала Ошскую ТИК. Кроме того, члены Центризбиркома отменили решения ТИК — одобрить массовый выход женщин-кандидатов и женщин-депутатов от партий «Биздин Кыргызстан» и «Ата Журт Кыргызстан».

Ранее сообщалось, что в зарегистрированных списках партий «Биздин Кыргызстан» и «Ата Журт Кыргызстан» в Ошский городской кенеш не осталось женщин-кандидатов. Их исключили по решению партий. ТИК Оша одобрила решение партий. Но Центризбирком не согласился.

Из партии «Биздин Кыргызстан» исключили 38 женщин-кандидаток, а из «Ата Журт Кыргызстан» — 39 кандидатов, из которых 31 — женщина.

В то же время поступили решения о досрочном прекращении депутатских полномочий шести депутатов Ошского горкенеша от этих двух партий. Из этих шести депутатов пятеро оказались женщинами.

«У ЦИКа появились сомнения по поводу одновременного выхода такого количества женщин из списков партий. Установлены факты давления на женщин со стороны руководства партии «Ата Журт Кыргызстан». Также поступило письмо от депутата горкенеша Турсунбаевой, которая заявила, что заявление о досрочном прекращении она не писала», — сообщил зампредседателя ЦИК Тынчтык Шайназаров.

Решение об отмене всех постановлений Ошской ТИК и ее роспуске было поддержано членами Центризбиркома.

По итогам выборов 11 июля партия «Ата Журт Кыргызстан» получила 28 мандатов. Всего было зарегистрировано 111 кандидатов, из них 38 — женщины. Из 38 кандидатов шесть являются депутатами, но три депутата сложили полномочия.

На выборах партия «Биздин Кыргызстан» заняла второе место, и у них в списке было зарегистрировано 128 кандидатов, из них 43 — женщины. На сегодня пять женщин стали депутатами горкенеша, и две из них написали заявление о сдаче мандата.