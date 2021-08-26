Из кенеша города Ош пытаются убрать всех женщин-депутатов. ЦИК будет разбираться

ЦИК проверит массовый выход женщин из зарегистрированных списков политических партий в городе Ош. Такое решение приняли накануне на заседании.

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В Центризбирком поступили решения Ошской ТИК о выводе женщин из зарегистрированного списка кандидатов двух политических партий — «Биздин Кыргызстан» и «Ата Журт Кыргызстан». 15 июля местная избирательная комиссия поддержала вывод из списка партии «Биздин Кыргызстан» 38 кандидатов. Все они женщины. 12 августа ТИК согласилась исключить из списка 39 кандидатов, 31 из которых — женщины.

В то же время поступили решения о досрочном прекращении полномочий шести депутатов Ошского городского кенеша от этих двух партий. Из них пять — женщины. Вакантные мандаты должны получить мужчины.

Согласно Закону «О Центральной комиссии по выборам и проведении референдумов КР» решения ТИК о досрочном прекращении полномочий депутата местного кенеша, о передаче вакантного мандата депутата местного кенеша, выходе из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты местных кенешей подлежат утверждению ЦИК для их вступления в силу. Но этого не сделали.

В итоге после обсуждения члены Центризбиркома решили, что выход всех женщин кандидатов из зарегистрированного списка кандидатов и досрочное прекращение полномочий депутатов-женщин требует тщательного изучения. До рассмотрения ЦИК этого вопроса депутаты, подавшие заявления о досрочном прекращении полномочий, остаются действующими депутатами Ошского городского кенеша.