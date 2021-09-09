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Власть

Мирослав Ниязов освобожден от должности посла Кыргызстана в Афганистане

Мирослав Ниязов освобожден от должности посла Кыргызстана в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Мирослав Ниязов освобожден от занимаемой должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Исламской Республике Афганистан.

Уточняется, что Мирослав Ниязов ушел согласно поданному заявлению.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана. Дипломатические миссии, аккредитованные в стране, организовали эвакуацию своих граждан.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206564/
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