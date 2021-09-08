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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Более полумиллиарда сомов потратят на выборы парламента Кыргызстана

Председатель ЦИК Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова сообщила журналистам, в какую сумму обойдутся казне выборы депутатов Жогорку Кенеша.

По ее словам, по предварительным подсчетам, кампания обойдется в 602 миллиона сомов. Нуржан Шайлдабекова подчеркнула, что это предварительные расходы. Некоторые меры не учтены, и на их реализацию придется изыскать средства из других источников. Окончательную смету ЦИК утвердит на днях.

На этих выборах ТИК не будет. Их заменили окружными избирательными комиссиями.

На выборах будет два списка избирателей. Первый по единому избирательному округу, по которому баллотируются в ЖК партии, второй — по одномандатным округам.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206442/
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