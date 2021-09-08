Дорогая аппаратура для лечения онкобольных не используется. Депутат возмущена

В Национальном центре онкологии и гематологии не работают два дорогостоящих аппарата. Об этом на заседании парламента заявила депутат Айсулуу Мамашова.

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По ее словам, были закуплены дорогостоящие линейный ускоритель и аппарат брахитерапии.

«Это все не работает. Почему такое происходит? Был аппарат брахитерапии, который предназначен для лечения рака шейки матки и рака желудка. Были выделены деньги, но ремонт делают, потому что новый директор взяла такой плохой аппарат. Бактыгуль Султангазиева никогда не поставит на ноги центр онкологии. Ее нужно уволить. Когда не работают эти два аппарата, каждый онкобольной человек рискует своей жизнью», — сказала Айсулуу Мамашова.