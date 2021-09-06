Выборы-2021. ЦИК не зарегистрировала уполномоченных представителей двух партий

ЦИК отказала в регистрации уполномоченным представителям от двух партий — «Эркин Кыргызстан» и «Эне журогу — Мекен».

Как было отмечено сегодня на заседании, в данных партии «ЭрК» имеющихся в базе Минюста и представленных вместе с письменным уведомлением об участии в гонке в ЦИК, были несоответствия. Руководителем партии указан другой человек, а не нынешний председатель, экс-депутат Турсунбай Бакир уулу, за подписью которого поступили документы в ЦИК.

По словам заведующей отделом правового обеспечения Центризбиркома Медины Кутбердиевой, дозвониться до Турсунбая Бакир уулу не удалось. Однако представители политорганизации отметили, что в секретариат никто не обращался, и заявили — это ошибка в реестре Минюста.

Но Медина Кутбердиева парировала — неточности исключены, поскольку это государственный реестр, сведения в котором обновляются по мере поступления новых данных, и это недоработка партии, что никто не удосужился проверить достоверность информации и устранить ее.

Члены ЦИК согласились с рабочей группой. Партии «Эркин Кыргызстан» отказано в регистрации уполномоченных представителей. Что касается «Эне журогу — Мекен», то в случае с этой политорганизацией аналогичная ситуация. Лидером партии в базе Минюста значится один человек, а уведомление в ЦИК подал другой. Но в отличие от «Эркин Кыргызстан», в «Эне журогу — Мекен» с решением Центризбиркома согласились.

Таким образом, на сегодня остаются 73 партии, заявившие об участии в гонке.

Голосование назначено на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.