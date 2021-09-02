Садыр Жапаров подписал Указ «О создании стабилизационного фонда Кыргызской Республики», сообщает пресс-служба президента.

«В целях обеспечения стабильного социально-экономического развития страны, финансирования неотложных мероприятий и снижения зависимости экономики от воздействия неблагоприятных внешних факторов кабинету министров поручается создать стабилизационный фонд, предусматривающий в том числе накопление резерва на покрытие двухмесячной потребности в финансировании защищенных статей расходов республиканского бюджета; внести на рассмотрение Жогорку Кенеша проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации настоящего указа», — говорится в документе.