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Власть

Садыр Жапаров подписал указ о создании стабилизационного фонда

Садыр Жапаров подписал Указ «О создании стабилизационного фонда Кыргызской Республики», сообщает пресс-служба президента.

«В целях обеспечения стабильного социально-экономического развития страны, финансирования неотложных мероприятий и снижения зависимости экономики от воздействия неблагоприятных внешних факторов кабинету министров поручается создать стабилизационный фонд, предусматривающий в том числе накопление резерва на покрытие двухмесячной потребности в финансировании защищенных статей расходов республиканского бюджета; внести на рассмотрение Жогорку Кенеша проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации настоящего указа», — говорится в документе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205879/
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