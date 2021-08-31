МВД занимается прослушкой. Политики и юристы обратились к президенту

Политики и юристы обратились к президенту Садыру Жапарову по факту вопиющего нарушения конституционных прав и неприкрытого грубейшего вторжения в сферу личной жизни.

Уточняется, что 6 января следственный судья Первомайского райсуда Бишкека Чингиз Бердимуратов вынес постановление, санкционирующее прослушивание телефонных разговоров более 100 граждан. Основанием для судебного акта стало постановление начальника следственной службы МВД А.Жумабаева, в котором он просил суд разрешить прослушивание и утверждал, что в отношении упоминаемых лиц осуществляется досудебное производство по событиям 5 октября 2020, а в частности штурм и захват «Белого дома».

В представленном следователем списке, как указывают юристы, помимо оппозиционно настроенных кандидатов в президенты, содержатся лица, не имеющие никакого отношения к октябрьским событиям. Например, Нурбек Токтакунов, Сания Токтогазиева, Таттыбубу Эргешбаева и многие другие.

«Прослушивание проводилось в период с 6 января по 10 февраля в период проведения агитации на выборах президента и референдума. Большинство лиц из списка занимали активную гражданскую позицию и агитировали против принятия новой Конституции», — отметили в обращении подписавшиеся.

«Судья Чингиз Бердимуратов вынес постановление не удостоверившись в наличии уголовного дела и не выяснив причастность, следователь сфабриковал постановление по несуществующему уголовному делу», — утверждают обратившиеся.

«Мы требуем от президента, как гаранта наших конституционных прав, принять решительные меры по привлечению к ответственности всех должностных лиц, причастных к этому факту. Министр внутренних дел Улан Ниязбеков должен быть незамедлительно снят со своей должности. Руководители и следователи МВД, в первую очередь А.Жумабаев, судья Чингиз Бердимуратов должны быть привлечены к уголовной ответственности. Генеральный прокурор Курманкул Зулушев за полное бездействие должен быть снят с должности», — говорится в обращении.

Обращение подписали: