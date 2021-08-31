09:30
USD 84.70
EUR 99.53
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

МВД занимается прослушкой. Политики и юристы обратились к президенту

Политики и юристы обратились к президенту Садыру Жапарову по факту вопиющего нарушения конституционных прав и неприкрытого грубейшего вторжения в сферу личной жизни.

Уточняется, что 6 января следственный судья Первомайского райсуда Бишкека Чингиз Бердимуратов вынес постановление, санкционирующее прослушивание телефонных разговоров более 100 граждан. Основанием для судебного акта стало постановление начальника следственной службы МВД А.Жумабаева, в котором он просил суд разрешить прослушивание и утверждал, что в отношении упоминаемых лиц осуществляется досудебное производство по событиям 5 октября 2020, а в частности штурм и захват «Белого дома».

В представленном следователем списке, как указывают юристы, помимо оппозиционно настроенных кандидатов в президенты, содержатся лица, не имеющие никакого отношения к октябрьским событиям. Например, Нурбек Токтакунов, Сания Токтогазиева, Таттыбубу Эргешбаева и многие другие.

«Прослушивание проводилось в период с 6 января по 10 февраля в период проведения агитации на выборах президента и референдума. Большинство лиц из списка занимали активную гражданскую позицию и агитировали против принятия новой Конституции», — отметили в обращении подписавшиеся.

«Судья Чингиз Бердимуратов вынес постановление не удостоверившись в наличии уголовного дела и не выяснив причастность, следователь сфабриковал постановление по несуществующему уголовному делу», — утверждают обратившиеся.

«Мы требуем от президента, как гаранта наших конституционных прав, принять решительные меры по привлечению к ответственности всех должностных лиц, причастных к этому факту. Министр внутренних дел Улан Ниязбеков должен быть незамедлительно снят со своей должности. Руководители и следователи МВД, в первую очередь А.Жумабаев, судья Чингиз Бердимуратов должны быть привлечены к уголовной ответственности. Генеральный прокурор Курманкул Зулушев за полное бездействие должен быть снят с должности», — говорится в обращении.

Обращение подписали:

  • Нурбек Токтакунов,
  • Клара Сооронкулова,
  • Рита Карасартова,
  • Сания Токтогазиева,
  • Таттыбубу Эргешбаева,
  • Ондуруш Токтонасыров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205585/
просмотров: 123
Версия для печати
Материалы по теме
РОВД и изолятор. Что показали президенту в Баткене
Выборы-2021. В списках партий должно быть не менее 15 процентов не старше 35 лет
В Баткене практически завершено строительство домов для пострадавших
Садыру Жапарову показали восстановленные после конфликта объекты в селе Максат
Президент призвал баткенцев не волноваться, потому что армия их защитит
Чай пьют, почти интриги. О работе администрации рассказал Таалатбек Масадыков
На 82-м году ушел из жизни ветеран дипломатической службы Нурказы Кемелбаев
Встреча Садыра Жапарова с депутатами. Версия пресс-службы президента
Депутаты встретились с Садыром Жапаровым. О чем говорили
У депутатов горкенешей хотят отобрать право выдвигать кандидатов в мэры
Популярные новости
Так не&nbsp;пойдет. Мэр Москвы объяснил, почему депортируют мигрантов Так не пойдет. Мэр Москвы объяснил, почему депортируют мигрантов
Садыр Жапаров подписал Указ &laquo;О&nbsp;назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша&raquo; Садыр Жапаров подписал Указ «О назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша»
Без слова &laquo;грязь&raquo; не&nbsp;обошлось. Обращение Атамбаева ко&nbsp;Дню независимости Без слова «грязь» не обошлось. Обращение Атамбаева ко Дню независимости
За&nbsp;сообщение о&nbsp;коррупции можно получить деньги. Что для этого нужно? За сообщение о коррупции можно получить деньги. Что для этого нужно?
Бизнес
Билеты на&nbsp;матч Кыргызстан&nbsp;&mdash; Палестина уже в&nbsp;продаже Билеты на матч Кыргызстан — Палестина уже в продаже
MegaCom: Работаем на&nbsp;благо родины! MegaCom: Работаем на благо родины!
О! подготовил сразу несколько акций ко&nbsp;Дню независимости! О! подготовил сразу несколько акций ко Дню независимости!
Акция ко&nbsp;Дню независимости! Скидки 30&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные номера MegaCom Акция ко Дню независимости! Скидки 30 процентов на премиальные номера MegaCom
31 августа, вторник
09:26
МВД занимается прослушкой. Политики и юристы обратились к президенту МВД занимается прослушкой. Политики и юристы обратились...
09:15
Ситуация в Афганистане. В Бишкек прибывает глава ОДКБ Станислав Зась
09:00
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 31 августа 2010 года
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:04
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Днем независимости
30 августа, понедельник
23:43
Избиение девушки в караоке-клубе. В милиции рассказали подробности
21:17
Кыргызстанец скончался во время авиарейса Тамчи — Москва
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 31 августа: ночью похолодает
20:59
В караоке-клубе Бишкека мужчина ударил девушку по лицу
20:01
Еще один телефонный разговор Садыра Жапарова: с главой Узбекистана