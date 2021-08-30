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Власть

Встреча с послами. Садыр Жапаров признал, что приграничные вопросы не решены

Садыр Жапаров сегодня встретился с представителями дипломатических миссий и международных организаций в честь празднования 30-й годовщины Дня независимости Кыргызстана, сообщает пресс-служба президента.

Выступая перед приглашенными, глава государства затронул приграничную проблему. Он сказал, что Кыргызстан продолжит проводить открытую, сбалансированную и мирную внешнюю политику, направленную на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности страны, а также национальных интересов.

«Считаю важным подчеркнуть, что с первых дней независимости решение пограничных вопросов с соседними странами было приоритетом. Это должно стать надежной основой для создания общего пространства безопасности и стабильности в регионе. Соглашениями 1996 и 1999 годов мы юридически уточнили нашу государственную границу с нашим великим соседом Китайской Народной Республикой, а соглашением 2001-го — с нашим братским Казахстаном», — отметил Садыр Жапаров.

По его словам, пограничные вопросы с Таджикистаном и Узбекистаном до сих пор не решены, переговоры продолжаются.

«Подчеркну, что решение пограничных вопросов с Узбекистаном проходит активно и в духе взаимопонимания. Переговоры с Таджикистаном также активизировались, и согласовано более 50 процентов границ. Чтобы решить пограничный вопрос с РТ, правительства Кыргызстана и Таджикистана должны принять политическое решение и продолжить переговоры на основе принципа взаимного уважения», — сказал президент.

Он отметил главный приоритет страны — развитие политических, торговых, экономических и культурных связей с соседними государствами, укрепление интеграции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205557/
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