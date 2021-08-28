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Власть

Так не пойдет. Мэр Москвы объяснил, почему депортируют мигрантов

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал жесткие рейды в отношении мигрантов из ближнего зарубежья, в том числе стран Центральной Азии.

«Москва — город, в который ежегодно приезжают миллионы людей не только из наших регионов, но и других стран. Традиционно с целью трудоустройства к нам прибывают сотни тысяч мигрантов из стран СНГ. Большинство ведет себя законопослушно. Регистрируются, получают и оплачивают патенты, устраиваются на, порой, тяжелые виды работ и добросовестно трудятся. Но, к сожалению, не все. За последнее время произошло несколько серьезных правонарушений, массовых драк. Так не пойдет», — заявил Сергей Собянин.

«Таким гостям мы не рады. Поэтому полиция в последние месяцы провела жесткие рейды. Возбуждено 800 уголовных дел, депортировано около 200 человек, 17,5 тысячи запрещен въезд в страну. Кому-то это может показаться чрезмерным. Но так будет и впредь. Москва — город гостеприимный. Но будьте добры, в гостях вести себя подобающим образом», — резюмировал мэр российской столицы.

Напомним, только по официальным данным, за последний месяц в России произошло семь массовых драк с участием граждан Кыргызстана. После этого было принято решение всех трудовых мигрантов, занятых в московских службах такси, проверять. В столице России объявлены бессрочные рейды «Таксист» и «Мигрант», сообщало ранее ГУ МВД по Москве и Московской области.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205518/
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