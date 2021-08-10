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Общество

В Москве проведут два бессрочных рейда по проверке мигрантов

С 14 августа трудовых мигрантов, занятых в московских службах такси, будут проверять. В столице России объявлены бессрочные рейды «Таксист» и «Мигрант», сообщает ГУ МВД по Москве и Московской области.

По его данным, для проверки будут задействованы технологии «Умного города». Главная задача правоохранителей — найти и применить законные меры взыскания к водителям, не состоящим на учете в системе КИС «АРТ» (система контроля за работой служб такси. — Прим. 24.kg).

Одной из причин усиления контроля за пребыванием мигрантов в Москве стали сразу несколько массовых драк, в том числе с участием граждан Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Напомним, только за последний месяц в Москве и Московской области произошло по меньшей мере четыре массовые драки трудовых мигрантов.

Ранее массовая драка с участием не менее 20 мигрантов, вооруженных палками и ножами, произошла в Одинцове, ее участники также громили строительные лавки возле ЖК «Одинбург».

В ночь на 13 июля на Зеленодольской улице у метро «Кузьминки» в Москве произошла массовая драка с участием около 200 человек. В ней приняли участие граждане Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Причиной столкновения стал межнациональный конфликт. В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые, несколько пострадавших были госпитализированы. Полицейские задержали 103 человека. В отношении задержанных составлены административные протоколы за нарушения правил въезда в Россию и режима пребывания в стране. Также будут составлены протоколы за нарушение порядка проведения собраний. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье 213 «Хулиганство» УК РФ. Часть участников драки находится под административным арестом. 

6 августа вечером в городе Мытищи произошла массовая драка мигрантов, в том числе из Кыргызстана. Об этом сообщают российские СМИ.

Бессрочные рейды проведет и полиция. Сотрудники планируют посетить места массового проживания трудовых мигрантов. Сообщается также, что силовой контроль над соблюдением порядка в ходе проверок будет осуществлять Росгвардия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203642/
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