Выборы-2021. Правозащитники обеспокоены несоблюдением закона по гендерной квоте

Гражданское общество обеспокоено аморальной, из ряда вон выходящей ситуацией, вокруг исключения женщин из списка политических партий «Биздин Кыргызстан» (38 женщин) и «Ата Журт Кыргызстан» (31 женщина) для распределения мандатов в горкенеше Оша.

Правозащитники уточняют, что две партии бесцеремонно и нагло использовали грязные схемы «выдавливания» женщин из списков кандидатов и недопущения их к распределению мандатов. Тем самым они продемонстрировали стремительный возврат в патриархальное общество, оказывая давление на соратниц, разрушая партийное единство и достигшие страной благоприятные успехи по гендерному равенству.

«Мы обращаемся к Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов с требованием не дать возможность формализовать процесс нивелирования гендерных квот ТИКу, извратившему государственную политику преодоления гендерного разрыва в политических позициях мужчин и женщин. Мы уверены, что ЦИК при вынесении решения будет руководствоваться тем, что Кыргызстан является демократическим государством, в котором между властью и гражданами заключен «общественный договор», призванный обеспечить политическое равноправие. ЦИК должна продемонстрировать недопущение практики дискриминации в отношении женщин и отменить решение ТИК Оша, нарушившей законодательные гарантии женского политического представительства» — говорится в обращении.

От решения ЦИК зависит, как общество будет оценивать реальное функционирование прогрессивных реформ в избирательном процессе нашей страны. Из обращения правозащитников

Правозащитники просят женщин кандидатов, которые испытывают огромное давление со стороны мужчин-сопартийцев, продолжить единодушно и организованно отстаивать право на формирование политики.