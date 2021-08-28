13:20
USD 84.70
EUR 99.53
RUB 1.14
Власть

За сообщение о коррупции можно получить деньги. Что для этого нужно?

В целях реализации Закона «О защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях» и в соответствии с поручением главы кабмина Улукбека Марипова Министерством экономики и финансов разработан проект порядка выплаты денежного вознаграждения.

Финансовое поощрение предусматривается только при наличии следующих документов:

  • подтверждения факта предоставления соответствующим лицом информации о коррупционном правонарушении;
  • вступившего в законную силу судебного акта;
  • возмещения нанесенного коррупционным правонарушением материального ущерба.

Кроме того, в целях минимизации коррупционных рисков, исключения дальнейших судебных разбирательств по добровольным возмещениям на основании актов правоохранительных и надзорных органов предлагается выплаты производить только после вступления в законную силу судебного акта, которое является окончательным и обжалованию не подлежит.

Порядок регламентирует осуществляемые выплаты всеми правоохранительными органами, сроки рассмотрения материалов, перечень необходимых документов, и определяет комиссию для рассмотрения материалов, в составе которого должны быть:

  • представитель оперативного подразделения;
  • представитель (руководитель) следственного подразделения;
  • представитель финансового подразделения;
  • представитель подразделения собственной безопасности.

Комиссию возглавляет заместитель руководителя правоохранительного, надзорного органа, курирующий финансово-хозяйственную деятельность.

Такое рассмотрение материалов необходимо:

  • из-за того, что во вступивших в законную силу судебных актах не принимается решение о выплате единовременного денежного вознаграждения;
  • для исключения сговора между ответственным лицом, в производстве которого находилось дело по коррупционному правонарушению, и лицом, сообщающим о коррупционном правонарушении;
  • для объективного рассмотрения, исследования материалов и принятия решения по выплате денежного вознаграждения в состав комиссии включают представителей оперативного, следственного и финансового подразделений, подразделения собственной безопасности, знания которых необходимы для полного и всестороннего изучения;
  • для установления факта, что действительно по сообщению соответствующего лица возмещен материальный ущерб.

Поскольку материалы, формируемые для рассмотрения являются конфиденциальными, члены комиссии должны иметь доступ к документам секретного характера.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205495/
просмотров: 889
Версия для печати
Материалы по теме
Выслуживаются перед другими. Фарид Ниязов сделал еще одно резкое заявление
Нурипа Муканова: Народ не верит представленному плану приватизации
Не коррупция, а халатность. Экс-главу Госэкотехинспекции приговорили к штрафу
Из-за коррупционного скандала бишкекчане остались без отремонтированной улицы
В Бишкеке задержан директор ГП «Кыргызкомур» Канатбек Ашырбаев
Задержание полковника Таалайбека Нуралиева. Что известно о первом замглавы ГСИН
По факту коррупции задержан первый зампред ГСИН Таалайбек Нуралиев
На железнодорожной таможне пресекли коррупционную схему. Задержан инспектор
136 лет тюрьмы. В чем обвиняют бывшего президента Алмазбека Атамбаева
Претензий к нему нет. И. о. мэра Бишкека узнал об аресте своего зама из СМИ
Популярные новости
Аскар Акаев продал Филиппу Киркорову пентхаус стоимостью 1&nbsp;миллиард рублей Аскар Акаев продал Филиппу Киркорову пентхаус стоимостью 1 миллиард рублей
Камчыбек Ташиев живет в&nbsp;госрезиденции. В&nbsp;аппарате президента это скрывают Камчыбек Ташиев живет в госрезиденции. В аппарате президента это скрывают
Мухаммедкалый Абылгазиев заплатил 50&nbsp;миллионов сомов и&nbsp;вышел из&nbsp;СИЗО ГКНБ Мухаммедкалый Абылгазиев заплатил 50 миллионов сомов и вышел из СИЗО ГКНБ
Только треть кыргызстанцев доверяют Садыру Жапарову. Исследование Только треть кыргызстанцев доверяют Садыру Жапарову. Исследование
Бизнес
О! подготовил сразу несколько акций ко&nbsp;Дню независимости! О! подготовил сразу несколько акций ко Дню независимости!
Акция ко&nbsp;Дню независимости! Скидки 30&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные номера MegaCom Акция ко Дню независимости! Скидки 30 процентов на премиальные номера MegaCom
Успейте оплатить налоги! Сделать это можно онлайн и&nbsp;в&nbsp;выходные дни Успейте оплатить налоги! Сделать это можно онлайн и в выходные дни
Путь в&nbsp;никуда: как государство убивает алкогольный и&nbsp;табачный рынки Кыргызстана Путь в никуда: как государство убивает алкогольный и табачный рынки Кыргызстана
28 августа, суббота
13:00
Изменение курсов валют. Как заработать и не просчитаться Изменение курсов валют. Как заработать и не просчитатьс...
12:22
За сообщение о коррупции можно получить деньги. Что для этого нужно?
12:18
В Баткене прокуратура расследует неуставные взаимоотношения военнослужащих
12:00
В Баткене практически завершено строительство домов для пострадавших
11:42
Дело правозащитника Камиля Рузиева будет рассматривать новый судья