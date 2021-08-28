За сообщение о коррупции можно получить деньги. Что для этого нужно?

В целях реализации Закона «О защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях» и в соответствии с поручением главы кабмина Улукбека Марипова Министерством экономики и финансов разработан проект порядка выплаты денежного вознаграждения.

Финансовое поощрение предусматривается только при наличии следующих документов:

подтверждения факта предоставления соответствующим лицом информации о коррупционном правонарушении;

вступившего в законную силу судебного акта;

возмещения нанесенного коррупционным правонарушением материального ущерба.

Кроме того, в целях минимизации коррупционных рисков, исключения дальнейших судебных разбирательств по добровольным возмещениям на основании актов правоохранительных и надзорных органов предлагается выплаты производить только после вступления в законную силу судебного акта, которое является окончательным и обжалованию не подлежит.

Порядок регламентирует осуществляемые выплаты всеми правоохранительными органами, сроки рассмотрения материалов, перечень необходимых документов, и определяет комиссию для рассмотрения материалов, в составе которого должны быть:

представитель оперативного подразделения;

представитель (руководитель) следственного подразделения;

представитель финансового подразделения;

представитель подразделения собственной безопасности.

Комиссию возглавляет заместитель руководителя правоохранительного, надзорного органа, курирующий финансово-хозяйственную деятельность.

Такое рассмотрение материалов необходимо:

из-за того, что во вступивших в законную силу судебных актах не принимается решение о выплате единовременного денежного вознаграждения;

для исключения сговора между ответственным лицом, в производстве которого находилось дело по коррупционному правонарушению, и лицом, сообщающим о коррупционном правонарушении;

для объективного рассмотрения, исследования материалов и принятия решения по выплате денежного вознаграждения в состав комиссии включают представителей оперативного, следственного и финансового подразделений, подразделения собственной безопасности, знания которых необходимы для полного и всестороннего изучения;

для установления факта, что действительно по сообщению соответствующего лица возмещен материальный ущерб.

Поскольку материалы, формируемые для рассмотрения являются конфиденциальными, члены комиссии должны иметь доступ к документам секретного характера.