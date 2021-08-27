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Власть

Проверяют надежность. Ответ Минздрава о простаивающей мобильной клинике

Мобильные клиники, подаренные Кыргызстану по линии Исламского банка развития, будут работать по Чуйской области. Об этом 24.kg сообщил заведующий сектором международного сотрудничества Минздрава Осмон Масалиев.

По его словам, технику до сих пор не ввели в действие, потому что ответственные лица продолжают проверять качество и надежность оборудования.

Для этого в Кыргызстан приезжали представители турецкой компании-изготовителя.

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«Ранее президент Садыр Жапаров говорил, что мобильный комплекс будет направлен в первую очередь в высокогорные районы и отдаленные села Баткенской области. Но Исламский банк развития не дал согласия направлять его в зону конфликта. Опасаются, что техника повредится, а тогда проект завершится раньше времени. Поэтому мы внесли предложение в администрацию президента о том, что начать работать с клиниками по Чуйской области. Мэрия Бишкека выделила участок, где сейчас стоят машины. 14 сентября турецкая компания снова приедет к нам и это уже будет последняя стадия проверок», — рассказал Осмон Масалиев.

Отмечается, что 2 или 3 сентября в Ташкенте Исламский банк развития встретится с представителями госорганов Центральной Азии. Ожидается, что на встречу отправится зампредседателя кабинета министров Акылбек Жапаров.

«Скорее всего, точную дату начала работы мобильной клиники и другие вопросы решат там», — заключил чиновник.

Прорабатывают также вопрос выезда техники и в регионы страны, но точные сроки в Минздраве не назвали.

Подаренная Кыргызстану мобильная клиника до сих пор не используется по назначению. 5 мая новейшее медицинское оборудование торжественно передали властям Кыргызстана. Оно крайне необходимо жителям сельской местности, где нет элементарных условий и специалистов. Однако уже третий месяц все восемь машин простаивают на стоянке в микрорайоне «Асанбай».
Ссылка: https://24.kg/vlast/205436/
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