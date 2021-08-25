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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Тайные спонсоры для ремонта здания МВД: почему чиновники их скрывают?

МВД впервые за долгие годы отремонтировало свое главное здание. В июне в ведомстве заявили, что ремонтно-строительные работы проведены за счет спонсорских средств. Журналисты и депутаты парламента интересовались, кто эти благотворители, однако милицейские чиновники отказались ответить.

Например, депутат парламента Наталья Никитенко ранее тоже направила запрос руководству ведомства с требованием предоставить данные о тех, кто оказал эту помощь. Ответ от милицейских чиновников она не получила.

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Редакция 24.kg также обращалась с официальным запросом в МВД. Прислали отписку.

«В связи с тем, что здание Министерства внутренних дел находится в списке учреждения «Коопсуз жай» («Безопасное место». Вероятно, имеется в виду перечень стратегических объектов. — Прим. 24.kg), ваш вопрос остается открытым», — говорится в ответе Главного управления финансово-хозяйственного обеспечения МВД.

24.kg
Фото 24.kg. Ответ МВД на официальный запрос редакции 24.kg

14 июля редакция 24.kg направила аналогичный запрос в ГКНБ. Мы просили ответить на тот же вопрос, кто является спонсором ремонта в здании МВД. Прошло почти полтора месяца, но ответа тоже не последовало.

Отметим, в соответствии с Законом «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления» на письменный запрос должен быть дан письменный ответ в течение двухнедельного срока.

Вчера глава государства осмотрел здание правоохранительного ведомства после ремонта. У Садыра Жапарова, судя по всему, вопросов о таинственных спонсорах милицейских генералов не было.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204977/
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