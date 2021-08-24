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Власть

Ситуация в Афганистане. «Талибан» определился с системой управления страной

Лидеры движения «Талибан» определили систему управления Афганистаном. Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на свои источники.

По его данным, талибы сформируют совет из 12 человек. В него войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани.

Как рассказал близкий к Барадару и Якубу источник, в совет также хотели включить Ахмада Масуда, сына Ахмада Шаха Масуда — убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского «Северного альянса». Однако включение в совет возглавившего сопротивление талибам в Панджшере Ахмада Масуда маловероятно.

Источники издания также сообщили, что некоторым членам прошлой администрации предложат управление министерствами на их выбор.

Сегодня страна полностью находится под контролем талибов. Исключением стала провинция Панджшер. «Талибан» предлагает вооруженной оппозиции сдаться, однако она отказалась. Известно, что отряды радикалов уже обступили провинцию и готовы начать операцию по захвату.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило о полном контроле над всей территорией Афганистана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204943/
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