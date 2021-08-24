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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Мухаммедкалый Абылгазиев заплатил 50 миллионов сомов и вышел из СИЗО ГКНБ

Экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев выплатил часть ущерба. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что решением Первомайского районного суда Бишкека ему изменена мера пресечения на домашний арест. В пресс-центре ГКНБ информацию подтвердили.

По данным ведомства, бывший чиновник погасил часть нанесенного ущерба в размере 50 миллионов сомов.

Напомним, его обвиняют в незаконном обогащении. Кроме того, по версии следствия, Мухаммедкалый Абылгазиев, будучи премьер-министром, подписал постановление, по которому ЗАО «Кумтор Голд Компани» дополнительно были предоставлены территории для проведения геологоразведки и добычи золота. Общая площадь рудника увеличилась более чем в два раза и составила 26,3 тысячи гектаров, включая несколько ледников и заповедную территорию. Мухаммедкалыя Абылгазиева водворили в СИЗО ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204885/
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