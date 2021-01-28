Мухаммедкалый Абылгазиев арестован на два месяца с содержанием в СИЗО ГКНБ

Экс-премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева арестовали на два месяца. Он будет содержаться в СИЗО ГКНБ до 26 марта.

Решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

Адвокат бывшего главы кабмина просил отпустить его под домашний арест. Выйдя из совещательной комнаты, судья удовлетворил ходатайство следователя АКС ГКНБ.

Напомним, экс-премьер-министра обвиняют в незаконном обогащении. Кроме того, по версии следствия, Абылгазиев, будучи премьер-министром, подписал постановление, по которому ЗАО «Кумтор голд компани» дополнительно были предоставлены территории для проведения геологоразведки и добычи золота. Общая площадь рудника увеличилась более чем в два раза и составила 26,3 тысячи гектаров, включая несколько ледников и заповедную территорию.