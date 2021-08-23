МИД: Пакистанцы приехали в Кыргызстан, чтобы выехать в другие государства

Министерство иностранных дел Кыргызстана дает пояснения по поводу наплыва пакистанцев в Бишкеке.

По данным внешнеполитического ведомства, с середины июля 2021 года наблюдается тенденция к увеличению количества обращений со стороны граждан Пакистана за получением виз Кыргызстана. Основная масса обращений поступает на портал «Электронная виза».

«Граждане Пакистана заявляют в качестве цели поездки туризм и, соответственно, получают туристические однократные визы сроком до 30 дней», — отмечают в МИД.

За июль-август, согласно информации ведомства, гражданам Пакистана по системе «Электронная виза» оформлено около 7,5 тысячи туристических виз. Подчеркивается, что за этот период правонарушений со стороны пакистанцев на территории нашей страны не зафиксировано.

Ранее в Погранслужбе сообщили, что с 1 июня по 18 августа (включительно) в КР прибыло 850 тысяч 60 человек, выехало 829 тысяч 811.

«Граждан Исламской Республики Афганистан за два месяца прибыло 224 человека, выехало из республики 144. Граждан Исламской Республики Иран в КР приехало 286 человек, убыло 239. Из Пакистана за это время прибыло 7 тысяч 447 человек, выехало 4 тысячи 13», — проинформировали в ведомстве.

Для получения разъяснений к информации, распространяемой в социальных сетях о гражданах Пакистана, которые прибывают в Кыргызстан с целью дальнейшего выезда в третьи государства, 23 августа в МИД был приглашен заместитель посла Исламской Республики Пакистан в Кыргызской Республике консул Тарик Али.

Он подтвердил, что большая часть прибывающих граждан Пакистана в дальнейшем вылетает для трудовой деятельности в Объединенные Арабские Эмираты и Королевство Саудовская Аравия.

Это связано с тем, что сегодня отсутствует прямое авиасообщение между Пакистаном и указанными странами. Помимо Кыргызстана, аналогичный маршрут построен через Узбекистан.

Ситуация в Афганистане обострилась после объявления о выводе американских войск весной 2021 года. Радикальное движение «Талибан» начало наступление на позиции афганской армии и 15 августа установило контроль над всей территорией республики. Президент Ашраф Гани покинул страну.