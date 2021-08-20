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Общество

Наплыв мужчин в пуштунских платьях в Бишкек. Сколько их прибыло на самом деле

Бишкекчане обеспокоены наплывом иностранцев, предположительно из Пакистана, Афганистана или Индии.

По их словам, в последнее время на улицах города появилось много мужчин в пуштунских нарядах (длинная рубашка и шаровары). Пользователи соцсетей считают, что это связано с событиями в Афганистане, где радикальное движение «Талибан» (запрещено в Кыргызстане. — Прим. 24.kg) объявило о полном контроле на всей территории страны. Тысячи беженцев пытаются покинуть республику, несколько сотен уже выехали.

Предполагается, что часть беженцев могла прибыть в КР. Горожане опасаются, что они осядут в стране, другие уверены: пребывание временное, иностранцы скоро покинут Кыргызстан. В правоохранительных органах пока никак не комментируют происходящее.

Редакция 24.kg выяснила, сколько на самом деле прибыло иностранцев в КР, из каких государств и есть ли среди них беженцы из Афганистана.

Некоторые пользователи соцсетей полагают, что это студенты из Пакистана и Индии, вернувшиеся после каникул и карантина в связи с пандемией коронавируса для возобновления учебы в вузах Кыргызстана. Однако возраст некоторых иностранцев вызывает сомнения, что они студенты. 

В Погранслужбе ГКНБ 24.kg ответили, что с 1 июня по 18 августа (включительно) в КР прибыло 850 тысяч 60 человек, выехало 829 тысяч 811.

«Граждан Исламской Республики Афганистан за два месяца прибыло 224 человека, выехало из страны 144. Граждан Исламской Республики Иран в КР приехало 286 человек, убыло 239. Из Пакистана за это время прибыло 7 тысяч 447 человек, выехало 4 тысячи 13», — проинформировали в ПС ГКНБ.

В ведомстве отметили, что в 2020-м многие рейсы были отменены из-за пандемии коронавируса.

«В этом году ограничения на пересечение границы действуют только на наземных пунктах пропуска для иностранцев, кроме граждан 67 государств, вошедших в перечень стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой. В их числе Пакистан и Иран. Афганистан не входит. Для иностранцев нет ограничений для пересечения границы воздушным транспортом», — сообщили в Погранслужбе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204571/
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