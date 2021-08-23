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Власть

В Кыргызстане введен запрет на вывоз картона и макулатуры

Введен временный запрет сроком на шесть месяцев на вывоз из Кыргызстана (за исключением международных транзитных перевозок) за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза регенерируемой бумаги и картона (макулатура и отходы). Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Улукбек Марипов.

Это сделано, чтобы не допустить критического недостатка сырьевых ресурсов на внутреннем рынке, в целях стимулирования производства и увеличения экспорта готовой продукции. Государственной таможенной службе и Пограничной службе надлежит принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного вывоза этих товаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204830/
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