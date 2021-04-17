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Экономика

Не хватает сырья для туалетной бумаги. Из КР запретят вывозить макулатуру

В Кыргызстане предлагают ввести запрет на вывоз за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза регенерируемой бумаги (макулатуры и отходов). С таким предложением выступило Министерство экономики и финансов.

В ведомстве отметили, что в прошлом году в стране произвели 1 тысячу 570,1 тонны туалетной бумаги. Это почти в 1,5 раза больше, чем в 2019-м. Объем производства бумажной продукции (коробки, ящики, сумки) составил 17 миллионов 804,7 тысячи квадратных метров, что на 19 процентов больше показателей 2019 года.

С увеличением объемов производства бумажной продукции увеличились и показатели импорта макулатуры. В прошлом году ее завезли в Кыргызстан 20 тысяч 394 тонны почти на полмиллиона долларов.

В Кыргызстане восемь крупных предприятий по производству бумажной продукции.

«Они испытывают недостаток регенерируемого сырья, производственные мощности задействованы на 30-40 процентов. Дефицит сырья на внутреннем рынке может привести к сокращению объемов производства, рабочих мест и налоговых поступлений», — подчеркнули в Минэкономфине.

Чтобы изменить ситуацию, предлагается ввести запрет на вывоз макулатуры из Кыргызстана на шесть месяцев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/190506/
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