Предали. Стало известно, кому посвятил проникновенное видео Камчыбек Ташиев

Стало известно, кому председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев посвятил видео с проникновенными стихами.

На своей странице в Facebook гражданский активист Мукай Керимбаев написал, что этот ролик на стихи поэтессы Галины Головань «Я очень не люблю...», был смонтирован в 2020 году в канун выборной гонки в Жогорку Кенеш. Тогда, напомним, Камчыбек Ташиев шел под номером один в списке партии «Мекенчил».

По словам Мукая Керимбаева, Камчыбек Ташиев посвятил это видео своим бывшим соратникам, людям, которых он называл своими друзьями и которые «предали его, прельстившись властью и богатством». О ком конкретно идет речь, не уточняется.

Отметим, пользователи социальных сетей ранее выдвигали различные версии, в том числе, что Камчыбек Ташиев и Садыр Жапаров опять поссорились, что-то не поделили, у них возник конфликт, поэтому глава ГКНБ так философски настроен.