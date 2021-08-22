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Власть

Камчыбек Ташиев и проникновенные стихи. Глава ГКНБ записал видео

Пользователи соцсетей делятся видеороликом, где глава ГКНБ Камчыбек Ташиев очень задумчивый находится у горной реки. За кадром мужской голос декламирует стихотворение.

Когда и где снят ролик, не уточняется, чему или кому он посвящен — тоже.

Камчыбек Ташиев позирует весьма артистично, на его лице отражена целая гамма чувств.

Отметим, что в сюжете декламируются стихи поэтессы Галины Головань «Я очень не люблю...», которые написаны в 1967 году:

Я очень не люблю, когда мне лгут.
В глаза — одно, а за спиной смеются...
Когда меня с улыбкой предают,
А сами тут же в верности клянутся...

Я не люблю, когда, пообещав,
Обещанное сразу забывают.
Исподтишка наносят мне удар,
Меня же еще в чем-то обвиняя...

Я не люблю тех сладостных речей,
Которые до ужаса фальшивы.
Держусь подальше от таких людей —
Самовлюбленных, пафосных и лживых!

Пользователи социальных сетей выдвигают различные версии, в том числе что Камчыбек Ташиев и Садыр Жапаров опять поссорились, что-то не поделили, у них возник конфликт, поэтому глава ГКНБ так философски настроен.

Определенно можно пока только сделать вывод, что Камчыбеку Ташиеву не чужды поэзия и хорошие стихи. Поэтому мы предлагаем ему и читателям еще одно чуть менее известное произведение Галины Головань, написанное в 1975-м. Оно без названия:

***

Обидеть легче, чем простить,

Сломать намного легче, чем построить.

А ненавидеть проще, чем любить,

И вырастить сложнее, чем угробить...
Ссылка: https://24.kg/vlast/204724/
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