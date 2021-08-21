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Власть

Садыр Жапаров возложил цветы к памятникам выдающихся личностей Кыргызстана

Садыр Жапаров возложил цветы к памятникам выдающихся личностей — известному ученому, лингвисту-тюркологу Кусеину Карасаеву, государственному деятелю, ученому и просветителю Касыму Тыныстанову. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Глава государства также посетил музейно-мемориальный комплекс Кусеина Карасаева, где вместе с близкими родственниками ученого прочитал молитву в память о нем. Он особо подчеркнул, что лингвистические труды Кусеина Карасаева по сей день имеют научное и практическое значение, учитывая, как много он сделал для развития кыргызского языка.

Ранее Садыр Жапаров возложил цветы к памятнику Жусупу Абдрахманову в селе Жаркынбаево.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204696/
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