Садыр Жапаров возложил цветы к памятникам выдающихся личностей Кыргызстана

Садыр Жапаров возложил цветы к памятникам выдающихся личностей — известному ученому, лингвисту-тюркологу Кусеину Карасаеву, государственному деятелю, ученому и просветителю Касыму Тыныстанову. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Глава государства также посетил музейно-мемориальный комплекс Кусеина Карасаева, где вместе с близкими родственниками ученого прочитал молитву в память о нем. Он особо подчеркнул, что лингвистические труды Кусеина Карасаева по сей день имеют научное и практическое значение, учитывая, как много он сделал для развития кыргызского языка.

Ранее Садыр Жапаров возложил цветы к памятнику Жусупу Абдрахманову в селе Жаркынбаево.