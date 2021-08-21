Садыр Жапаров возложил цветы к памятнику Жусупу Абдрахманову

Садыр Жапаров начал рабочую поездку по Иссык-Кульской области с возложения цветов к памятнику выдающемуся государственному деятелю Жусупу Абдрахманову в селе Жаркынбаево. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров

По ее данным, в этом году на республиканском уровне пройдут юбилейные мероприятия в честь 120-летия первого председателя Совета народных комиссаров Киргизской АССР Жусупа Абдрахманова, внесшего значительный вклад в становление кыргызской государственности.

Празднование юбилея запланировано в Бишкеке и регионах страны, в том числе и в селе Жаркынбаево, где родился Жусуп Абдрахманов.

Здесь Садыр Жапаров поприветствовал и тепло побеседовал со старейшинами села.