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Власть

Садыр Жапаров возложил цветы к памятнику Жусупу Абдрахманову

Садыр Жапаров начал рабочую поездку по Иссык-Кульской области с возложения цветов к памятнику выдающемуся государственному деятелю Жусупу Абдрахманову в селе Жаркынбаево. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров

По ее данным, в этом году на республиканском уровне пройдут юбилейные мероприятия в честь 120-летия первого председателя Совета народных комиссаров Киргизской АССР Жусупа Абдрахманова, внесшего значительный вклад в становление кыргызской государственности.

Празднование юбилея запланировано в Бишкеке и регионах страны, в том числе и в селе Жаркынбаево, где родился Жусуп Абдрахманов.

Здесь Садыр Жапаров поприветствовал и тепло побеседовал со старейшинами села.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204685/
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