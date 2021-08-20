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Власть

Садыр Жапаров назвал наиболее актуальные направления работы ЕАЭС

Президент Садыр Жапаров на встрече с главами правительств стран — участниц Евразийского экономического союза отметил наиболее актуальные направления работы союза. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров встретился с главами правительств ЕАЭС перед заседанием Евразийского межправительственного совета в расширенном формате. По его словам, страны союза объединяют не только сопредельные границы, но и узы дружбы, опыт многовекового совместного сосуществования, единство экономических, политических, экологических и демографических интересов.

«Примечательно, что сегодняшняя встреча проходит в преддверии 30-летия независимости Кыргызстана. Убежден, что итоги проходящего в эти дни заседания ЕМПС внесут свой вклад в дальнейшее развитие сотрудничества в рамках ЕАЭС, повышение эффективности его деятельности. Хочу заверить, что КР, придавая исключительно важное значение углублению всестороннего сотрудничества между нашими государствами, будет впредь вносить свой вклад в дальнейшее развитие интеграционных процессов на пространстве союза, — сказал президент.

По его словам, в прошлом году все столкнулись с неожиданной для всего мира пандемией коронавирусной инфекции, последствия которой оставили неизгладимый отпечаток на социально-экономическом укладе жизни всего общества и снижении экономической активности. При этом все страны ЕАЭС оказали максимально возможную поддержку друг другу в части гуманитарной помощи, организации «зеленых коридоров», активного перехода в цифровую плоскость.

«В этом году нашему союзу исполнилось семь лет. За это время нам удалось многого добиться и через многое пройти. К большому сожалению, пандемия коронавируса ослабила макроэкономические перспективы не только Кыргызстана, но и других государств ЕАЭС. Она привела к снижению экономической активности, замедлению темпов экономического роста и взаимной торговли между нашими странами», — заметил Садыр Жапаров.

Он акцентировал внимание на вопросах, которые на сегодня для всех государств — членов союза остаются весьма важными.

В частности, глава государства обратил внимание на необходимость выработки согласованных решений по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. В качестве одного из действенных направлений предлагается совместно с действующими институтами развития рассмотреть возможность финансирования производства вакцин в странах ЕАЭС.

Кроме того, Садыр Жапаров указал на необходимость продолжения поэтапного и качественного исполнения плана мероприятий по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Это, по его мнению, позволит завершить формирование общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы, повысить эффективность регулирования общего рынка ЕАЭС, перейти на качественно более высокий уровень таможенного регулирования и администрирования, а также сформировать цифровое пространство союза.

Президент также обратил внимание на важность работы по разработке целевых совместных программ развития по приоритетным секторам экономики.

Он считает, что она должна быть в связке с созданием универсальных и гибких инструментов поддержки секторов экономики со стороны Евразийского банка развития, Евразийского фонда стабилизации и развития, а также других международных финансовых институтов.

Садыр Жапаров отметил, что за период функционирования ЕАЭС достигнуты положительные цели, направленные на создание общих рынков и углубление евразийской интеграции. К ним можно отнести подписание соглашения о пенсионном обеспечении, запуск проектов «Работа без границ» и «Путешествую без COVID-19», а также принятие документа «Основные направления промышленной политики ЕАЭС до 2025 года», благодаря которому были обновлены и скорректированы ключевые приоритеты промышленного сотрудничества с учетом и наметившихся тенденций, и стандартов в мировом промышленном производстве.

Он подчеркнул необходимость повышения потенциала каждого государства — члена союза, создания производственных цепочек и наращивания экспортного потенциала.

Главы правительств ЕАЭС высказали готовность к усилению взаимодействия по дальнейшему развитию интеграционных процессов, наращиванию торгово-экономического сотрудничества, продолжению активного взаимодействия по ряду других актуальных вопросов в рамках союза.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204565/
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