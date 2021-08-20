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Власть

Улукбек Марипов: Страны ЕАЭС все еще сталкиваются с барьерами в торговле

«Несмотря на предпринимаемые шаги, мы все еще сталкиваемся с неприемлемыми для единого экономического пространства препятствиями в свободном передвижении товаров, услуг, капитала и рабочей силы», — заявил сегодня председатель кабинета министров Улукбек Марипов на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном формате.

Он напомнил, что главы ЕАЭС неоднократно отмечали необходимость усиления роли Евразийской экономической комиссии при устранении препятствий на внутреннем рынке. Поэтому глава кабмина обратил внимание ЕЭК на изменение ее функциональной роли.

«Наблюдающаяся в последнее время тенденция снижения роли комиссии в определении препятствий и устранении барьеров идет не на пользу евразийской интеграции. Выражаю надежду на достижение целей союза по реализации свободного передвижения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов на пространстве ЕАЭС», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204561/
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