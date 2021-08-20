Улукбек Марипов предложил провести на Иссык-Куле Евразийский экологический форум

«Важно, чтобы меры по борьбе с изменением климата не стали инструментом нечестной конкуренции», — заявил сегодня председатель кабинета министров Улукбек Марипов на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном формате.

По его словам, климатическая повестка сейчас содержит в себе глобальную тенденцию регулирования. Особенно это касается политики ведения странами внешней торговли. Глава кабмина подчеркнул, что важно сделать так, чтобы борьба с изменениями климата не содействовала разрыву имеющихся производственных связей, а наоборот, формировала новые.

«В этих непростых условиях появилась необходимость в изменении основного фокуса на развитие новых направлений интеграционного сотрудничества. Наш союз как крупнейшее интеграционное объединение на евразийском пространстве ставит целью обеспечение устойчивого экономического развития государств-членов и разделяет Цели устойчивого развития ООН. Сегодня неразрывной частью такого развития является «зеленая» экономика, которая фокусируется на использовании возможностей для одновременного продвижения экономических и экологических целей. Это низкоуглеродная, ресурсосберегающая и диверсифицированная экономика, при этом использующая инклюзивные подходы», — отметил он.

«В целом, принимая во внимание то, что климатическая повестка и вопросы «зеленой» экономики стали неотъемлемой частью экономической деятельности практически всех стран мира, предлагаю летом следующего года в рамках заседания Евразийского межправсовета провести здесь, на берегу Иссык-Куля, Евразийский экологический и климатический форум, посвященный изменению климата и вопросам «зеленой» экономики», — предложил Улукбек Марипов.