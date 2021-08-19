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Власть

ТЭЦ Бишкека уже в следующем году могут передать на баланс мэрии

«В следующем году Кыргызстан отказывается от перекрестного субсидирования, ТЭЦ будет передана Бишкеку», — заявил сегодня министр экономики и финансов Акылбек Жапаров на кыргызско-российском бизнес-форуме.

Кроме того, он сообщил, что готовится президентский указ по созданию национального совета по воде и государственной водной администрации. Этим документом также планируется установить единое окно для проектов в гидроэнергетической сфере, в том числе и по возобновляемым источникам энергии.

Бизнес-форум проходит в селе Сары-Ой Иссык-Кульской области. Он приурочен к очередному заседанию Евразийского межправительственного совета.

Напомним, что этот вопрос ранее поднимался в парламенте. Однако энергетики отметили, что передача возможна только при тарифах, которые окупают затраты. Сегодня перекрестное субсидирование составляет 1,7 миллиарда сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204440/
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