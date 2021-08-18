Выслуживаются перед другими. Фарид Ниязов сделал еще одно резкое заявление

Экс-руководитель аппарата бывшего президента Алмазбека Атамбаева Фарид Ниязов прокомментировал очередное уголовное дело, возбужденное против них по факту незаконного получения гражданства Кыргызстана главой МОУ «Сапат» Орханом Инанды.

По мнению соратника Атамбаева, дело совершенно безосновательное и с юридически безграмотными обвинениями, в том числе в его, Фарида Ниязова, адрес как к бывшему председателю комиссии по гражданству при президенте КР.

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«Уголовное дело политически мотивировано, поскольку его целью является отвлечь внимание общественности и увести руководителей ГКНБ и МВД от уголовной ответственности за позорное поведение при похищении и незаконной переправке за рубеж гражданина Кыргызской Республики. Из текста предъявленного мне уведомления о подозрении в совершении «преступления» видно, что следователи ГУВД Бишкека (а до этого следователи ГКНБ) и прокуроры всеми силами старались, но не смогли найти ни одного реального довода, чтобы оспорить законность предоставленного гражданства Орхану Инанды. Однако будучи исполнителями политического заказа они были вынуждены исполнить волю начальства и заподозрить меня аж в «коррупции». Хотя, по мнению практикующих юристов, там вообще нет нарушений. И в отношении других обвиняемых речь может идти максимум о «нарушении сроков работы с заявлениями, письмами и обращениями физических лиц», то есть не об уголовном, а об административном правонарушении», — написал Фарид Ниязов.

Действия комиссии по гражданству и само получение главой «Сапат» кыргызского гражданства были абсолютно законными. Фарид Ниязов

Бывший руководитель аппарата главы государства считает, что «все последние действия силовиков вокруг основателя школ «Сапат» лишь укрепляют общественное мнение, что ГКНБ и МВД КР выслуживаются перед спецслужбами иностранного государства».

«Причем в ущерб интересам своих граждан. Сначала народ возмущался вялой и невнятной реакцией силовых структур на похищение гражданина Кыргызстана. Только через месяц и из других источников становится известно, что похищенного вывезли в Турцию и что это была спецоперация. При этом заявление турецкой стороны о ненарушении их спецслужбами кыргызских законов свидетельствует в пользу версии депутата Жогорку Кенеша Жанара Акаева и адвоката главы «Сапат» о том, что Орхана Инанды похитили и отправили в Турцию кыргызские силовики. Позор! Вот где Камчыбеку Кыдыршаевичу следовало бы искать следы коррупции, а возможно, государственной измены», — сказал Фарид Ниязов.

По его словам, силовые структуры Кыргызстана занимаются чем угодно и все меньше сил у них остается на выполнение прямых обязанностей.

«Наиболее политизированным государственным органом стал ГКНБ, и ответственность за это несет его председатель Камчыбек Ташиев. Ему давно пора проанализировать, выполняет ли возглавляемое им ведомство функции по обеспечению национальной безопасности? Или под его руководством оно превратилось в полукоммерческую структуру по легализации коррупционеров, которое, кроме этого, погрязло в политических преследованиях, обросло тайными спонсорами», — отмечает автор заявления.

Он добавил, что вопросы разведки и укрепления границ ушли на второй план. Хотя и не признает того (Камчыбек Ташиев. — Прим. 24.kg). «Между тем открыто признается, что следит за политиками, журналистами и блогерами. Открыто грозит им расправой. Не пора ли ГКНБ заняться реальными проблемами национальной безопасности?» — резюмировал экс-руководитель аппарата президента.

Фарид Ниязов подписал свой текст, назвав себя политзаключенным.

В начале июля 2021 года стало известно, что следственной службой ГУВД Бишкека началось досудебное производство по статье 319 «Коррупция» УК КР по факту незаконной выдачи паспортов Кыргызской Республики в 2016 году. В ходе расследования установлено, что в 2016-м под председательством комиссии по вопросам гражданства при президенте Кыргызской Республики (им на тот момент являлся Алмазбек Атамбаев. — Прим. 24.kg), которую возглавлял руководитель аппарата главы государства Фарид Ниязов, было принято незаконное решение о принятии в гражданство Кыргызской Республики десяти граждан Республики Турция, в том числе Орхана Инанды.

Напомним, в отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, фактам коррупции и легализации преступных доходов.

Фарида Ниязова задержали после событий в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019-го.