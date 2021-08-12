Республиканский штаб отметил низкий темп вакцинации в Бишкеке

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Жылдыз Бакашова отметила на заседании Республиканского оперативного штаба низкий темп вакцинации в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По ее данным, столичному муниципалитету поручили проанализировать медленный темп вакцинации и применить меры дисциплинарного характера в отношении руководителей структур.

Жылдыз Бакашова отметила необходимость ускорить вакцинацию населения против COVID-19.

Министерству здравоохранения и социального развития совместно с Министерством цифрового развития поручили проработать вопрос открытия временных прививочных пунктов в ЦОНах и отделениях связи ГП «Кыргызпочтасы» с соблюдением установленных санитарно-эпидемиологических требований.

По вопросу вакцинации сотрудников силовых и правоохранительных органов руководителям ведомств поручили продолжить разъяснительные беседы о важности и необходимости получения вакцин против коронавирусной инфекции и обеспечить полный охват сотрудников центральных аппаратов и территориальных подразделений, подведомственных учреждений.