Марипов прокомментировал свою поездку на Audi-100 по дорогам Иссык-Куля

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов прокомментировал свою поездку на Audi-100 по плохим дорогам Иссык-Куля.
Отметим, ранее глава кабмина Улукбек Марипов с рабочей поездкой посетил Иссык-Кульскую область, где ознакомился с состоянием инфраструктурных и промышленных объектов, увидел, как проходит ликвидация последствий схода селевых потоков в ряде районов.
Во время встречи иссыккульцы пересадили Улукбека Марипова из внедорожника в Audi-100.
Улукбек Марипов пообещал в следующем году рассмотреть вопросы включения данного отрезка дороги в список строительства и реконструкции дорог.
«Конечно, такая проблема дорог имеется в каждой области, которые будут отремонтированы по мере финансовой возможности. Хочу поблагодарить жителей села Тасма за проявленное неравнодушие, а местным органам власти сделать замечание за имеющиеся упущения в работе», — заключил глава кабмина.