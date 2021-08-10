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Власть

Марипов прокомментировал свою поездку на Audi-100 по дорогам Иссык-Куля

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов прокомментировал свою поездку на Audi-100 по плохим дорогам Иссык-Куля.

Отметим, ранее глава кабмина Улукбек Марипов с рабочей поездкой посетил Иссык-Кульскую область, где ознакомился с состоянием инфраструктурных и промышленных объектов, увидел, как проходит ликвидация последствий схода селевых потоков в ряде районов.

Во время встречи иссыккульцы пересадили Улукбека Марипова из внедорожника в Audi-100.

«При подготовке к региональным поездкам я всегда поручаю организовать встречу с местными жителями, ведь очень важно услышать об имеющихся проблемах из первых уст. Зачастую местные органы власти отчитываются об отличных показателях, а на деле мы видим совсем другую картину. На встрече с жителями села Тасма я лично в этом убедился, сев, по предложению местных жителей, в автомашину Audi, чтобы самому прокатиться и прочувствовать каждую кочку на местной разбитой дороге», — написал председатель кабмина на своей странице в Facebook.

Улукбек Марипов пообещал в следующем году рассмотреть вопросы включения данного отрезка дороги в список строительства и реконструкции дорог.

«Конечно, такая проблема дорог имеется в каждой области, которые будут отремонтированы по мере финансовой возможности. Хочу поблагодарить жителей села Тасма за проявленное неравнодушие, а местным органам власти сделать замечание за имеющиеся упущения в работе», — заключил глава кабмина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203587/
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Марипов прокомментировал свою поездку на Audi-100 по дорогам Иссык-Куля