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Власть

Бишкекская ТИК начала прием документов для регистрации кандидатов в мэры столицы

Бишкекская территориальная избирательная комиссия начала прием документов для регистрации кандидатов в мэры столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

По ее данным, согласно законодательству право на выдвижение кандидатур на должность мэра имеют фракции, коалиции фракций Бишкекского городского кенеша и председатель кабинета министров.

Для регистрации субъект, выдвинувший кандидата, не позднее 18.00 20 августа должен предоставить в БТИК пакет документов.

Напомним, избрание мэров Бишкека и Оша назначено на 26 августа.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203506/
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Бишкекская ТИК начала прием документов для регистрации кандидатов в мэры столицы