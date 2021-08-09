Бишкекская ТИК начала прием документов для регистрации кандидатов в мэры столицы

Бишкекская территориальная избирательная комиссия начала прием документов для регистрации кандидатов в мэры столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

По ее данным, согласно законодательству право на выдвижение кандидатур на должность мэра имеют фракции, коалиции фракций Бишкекского городского кенеша и председатель кабинета министров.

Для регистрации субъект, выдвинувший кандидата, не позднее 18.00 20 августа должен предоставить в БТИК пакет документов.

Напомним, избрание мэров Бишкека и Оша назначено на 26 августа.