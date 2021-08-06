Стала известна дата выборов мэров в Бишкеке и Оше. Об этом 24.kg сообщил заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.

По его словам, избрание глав обеих столиц назначено на 26 августа.

Уточняется, что мэр города избирается депутатами соответствующего городского кенеша путем тайного голосования на срок созыва соответствующего городского кенеша.

Право на выдвижение кандидатуры имеют фракции, коалиции фракций соответствующего городского кенеша и глава кабмина. Так гласит действующий закон. Новый проект принят только в первом чтении и в силу не вступил.

Отметим, в настоящее время обязанности мэра Бишкека исполняет Таалайбек Сарыбашов. И. о. главы муниципалитета Оша стал экс-председатель Государственной регистрационной службы, бывший управляющий делами президента Кыргызстана Алмаз Мамбетов.

Напомним, предыдущего и. о. мэра Бактыбека Кудайбергенова назначили на должность 10 февраля. Ранее он возглавлял Чуйскую область.