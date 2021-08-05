Гособвинение просит суд арестовать Равшана Джеенбекова: нарушил распорядок

Сегодня в Первомайском районном суде Бишкека рассматривается ходатайство гособвинения об изменении меры пресечения бывшему депутату парламента Равшану Джеенбекову. Прокурор просит заключить его под стражу за нарушение условий исполнения домашнего ареста. Судья удалился в совещательную комнату.

«За 299 дней единственный раз Равшан Джеенбеков после 22.00 вышел из дома, чтобы прогуляться по бульвару Дзержинского. Был душный летний вечер, а более-менее прохладный бульвар расположен возле его жилища. Теперь за это хотят заключить в СИЗО-1. Сейчас судья Первомайского райсуда Азирет Медеров удалился в совещательную комнату для рассмотрения ходатайства прокуроров, которые просят заключить в СИЗО-1 Равшана Джеенбекова. Причина? Якобы мой подзащитный нарушил ограничения домашнего ареста. Однако суду никакие допустимые доказательства не были предоставлены. Были озвучены лишь голословные утверждения прокуроров», — написал адвокат Замир Жоошев в Facebook.

Напомним, Равшан Джеенбеков вместе с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым и другими его соратниками проходит обвиняемым по уголовному делу по кой-ташским событиям.